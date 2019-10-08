راشفورد يوجه رسالة مثيرة للجدل لجماهير مانشستر يونايتد

وجه مهاجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد رسالة إلى جماهير الريد ديفليز بعد تراجع نتائج الفريق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وتلقى مانشستر يونايتد خسارة صادمة أمام نيوكاسل، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من البريميرليج.

ونشر المهاجم الانجليزي عبر "تويتر" فى رسالة إلى جمهور مانشستر يونايتد : " في عالم كرة القدم لا يمكنك الاختباء، الأسابيع الماضية لم تكن جيدة بكل بساطة".

وتابع: "باعتباري أحد مشجعي مانشستر يونايتد، فهذا الوضع مؤلم، وأنتم تستحقون الأفضل، ونحن نعلم بأننا بحاجة للتحسن، وتركيزنا سيكون على ذلك".

ويقع فريق مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط بعد انتصارين و3 هزائم و3 تعادلات.