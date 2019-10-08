عمران خان للصين: الوقت قد حان للاستثمار في باكستان

أعلن عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، في أول خطاب متلفز له اليوم الثلاثاء بعد وصوله إلى بكين قبل ساعات قليلة: "أننا نريد أن يأتي المستثمرون الصينيون إلى باكستان".

وقال عمران خان، إن التسهيلات التي يريدها من الصين هي في قطاعات النسيج والقطن وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والضيافة.

وأضاف: "باكستان هي واحدة من أكثر المناطق السياحية غير المستغلة في العالم"، موضحًا، أن المناطق الشمالية في باكستان تبلغ ضعف مساحة سويسرا. ولها عمق وتنوع".

وتابع رئيس الوزراء الباكستاني، أن باكستان هي واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للسياحة الدينية.

وتحدث عن الإسكان، قائلًا، إن "باكستان قد بدأت للتو واحدة من أكثر مشاريع الإسكان طموحًا. نحتاج إلى 10 ملايين منزل على الأقل. سوف ندعو الاستثمارات الصينية هناك".

وأشار عمران خان، إلى أن الاستثمار في النفط هو شيء تهتم به باكستان أيضًا في الحصول على مساعدة من الصين.

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كما قال "خان"، إن الوضع الأمني في باكستان قد تحسن، وذلك بفضل وكالات الاستخبارات التابعة لها. ولم تعد هناك مشكلة، مضيفًا، أن نظام التأشيرات أيضًا قد تم تحريره.

ولفت رئيس الوزراء الباكستاني، إلى أن المواطنين الصينيين يمكنهم الحصول على تأشيرات عند الوصول، وأن هذا لم يكن كذلك من قبل.

وحسبما أوردت شبكة "سماء" الباكستانية، قال عمران خان، إن باكستان تمر بمرحلة الآن كانت الصين منذ 70 عامًا.

وتحدث عن أهمية موقع باكستان الاستراتيجي لتعزيز التجارة. موضحًا: "لقد جئت إلى هنا على وجه الخصوص للتحدث مع المستثمرين الصينيين". وقال للمستثمرين، إنه الوقت المناسب للمجيء إلى باكستان، مؤكدًا لهم تعاونًا كاملًا من مكتب رئيس الوزراء: "هذا فريق مثير في باكستان".