البيت الأبيض: بدء المفاوضات بين واشنطن والصين خلال أيام

أعلن البيت الأبيض، أمس، عن بدء المفاوضات مع الصين خلال الأسبوع الحالي حيث من المقرر أن يلتقي المبعوث الصيني التجاري ليو هي، الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، بدءًا من الخميس.



حيث يتم التشاور في مسائل رئيسية يطالب الأمريكيون بالتوصل إلى اتفاق بشأنها منذ العام الماضي، وهي حقوق الملكية الفكرية، والنقل القسري للتكنولوجيا، والزراعة وإجراءات التنفيذ.

ومن المقرر أن تواصل واشنطن وبكين زيادة الرسوم الجمركية على الصادرات المتبادلة بينهما حتى نهاية العام.

واعتبر ترامب في الأشهر الأخيرة أن تراجع الاقتصاد الصيني يضع بكين تحت ضغوط التوصل إلى اتفاق، ولكنه أضاف أن المسؤولين الصينيين يماطلون على أمل متابعة التفاوض مع إدارة أخرى في حال إخفاقه في الفوز بولاية رئاسية ثانية في 2020.