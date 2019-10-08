6 أسرى فلسطينيون يستمرون في إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال

يواصل 6 أسرى فلسطينيين بينهم شابة يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري في السجون الإسرائيلية، حسبما أعلنت هيئة فلسطينية.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير، في بيان صحفي، أن أقدم الأسرى المضربين أحمد غنام، من مدينة الخليل في الضفة الغربية، مضرب عن الطعام منذ 87 يومًا.

وأوضحت الهيئة أن من بين الأسرى المضربين هبة اللبدي 24 عاماً من بلدة يعبد في جنين والتي تحمل الجنسيتين الأردنية والفلسطينية، ومضربة منذ 15 يوماً، واعتقلت اللبدي لدى دخولها إلى الضفة الغربية قادمة من الأردن، وحُولت للاعتقال الإداري بعد 25 يوماً في التحقيق بتهم أمنية.

وتقدر إحصائيات فلسطينية رسمية عدد الأسرى الفلسطينيين المعتقلين إدارياً في السجون الإسرائيلية بنحو 500، من أصل أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني.

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ويتيح الاعتقال الإداري احتجاز الأسرى الفلسطينيين دون تهم محددة أو محاكمة وفق القانون الإسرائيلي، 6 أشهر قابلة للتجديد، وتعتبره منظمات حقوقية فلسطينية انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم السبت، مواصلة ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام، رفضاً لاعتقالهم إدارياً في سجن النقب الصحراوي، وسجن عوفر جنوب غرب رام الله.

وقالت الهيئة، وفق موقع "عرب 48"، إن إدارة سجن النقب نقلت ثلاثة من الأسرى المضربين إلى زنازين العزل، وهم نضال أبو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية.

ولفتت الهيئة إلى أن المعتقلين المضربين هم: الأسير جعفر عز الدين من محافظة جنين، والمضرب عن الطعام منذ 21 يوماً، وهو معتقل منذ 30 يناير 2019، وهو أسير سابق مجموع سنوات أسره أكثر من خمس سنوات، نفذ سابقاً عدة إضرابات كان منها إضرابان ضد الاعتقال الإداري، وآخر إسنادي.

إضافة إلى الأسير إحسان عثمان من محافظة رام الله والبيرة، والمضرب عن الطعام منذ 21 يوماً، ومعتقل منذ 12 سبتمبر 2018، ليصبح مجموع اعتقالاته 22 شهراً بين أحكام واعتقال إداري، كما شارك في إضراب الكرامة عام 2017، ويقبع في عزل سجن عوفر.