متضررو السيول والأمطار بـ(ود رملي) ينفذون وقفة احتجاجية

نفذ متضررو السيول والأمطار بمنطقة ود رملي وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء نددوا خلالها بالتباطؤ في تسليمهم مخطط لعدد 2605 متضرر مستحق. ونعتوا خطاب ممثل مجلس الوزراء بـ”المكرور وغير الموفق”.

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وشكا المواطن أشرف عوض بحسب صحيفة الجريدة، من تماطل الجهات ذات الصلة في تسليمهم المخطط وقال أن أهالي ود رملي نفذوا الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء بعد أن فشلت كل محاولاتهم في الحصول على مأوى موضحاً أن أهالي ود رملي اصبحوا في العراء وتزداد معاناتهم يوماً بعد يوم.

ومن جانبه تمسك سكرتير لجنة المتضررين الفاتح جودة الله بضرورة استجابة الحكومة الانتقالية لمطالبهم وقال لدينا ما يثبت ملكيتنا للمخطط ونوه إلى أنهم اتجهوا إلى الجهات التنفيذية حتى تعيد حقوقهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)