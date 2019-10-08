توقيع شراكة بين مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة ولاية الخرطوم وهيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة 

التاريخ: 08-أكتوبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة وقع مجلس الاشخاص ذوي الاعاقة ولاية الخرطوم وهيئة تنمية الصناعات والاعمال الصغيرة صباح اليوم على اتفاقية شراكة لانشاء حاضنة الابداع للاشخاص ذوي الاعاقة ووقع إنابة عن المجلس أمينه العام دكتور: راشد التجاني سليمان وعن الهيئة Advertisements دكتور: عبدالسميع حيدر محمد واوضح دكتور راشد ان توقيع الاتفاقية وسيلة من وسائل دمج ذوي الاعاقة وسط المجتمع واحدي وسائل كسب العيش الكريم لهم بالاضافة لتوعية المجتمع بامكانات ذوي الاعاقة ومهاراتهم في مختلف ضروب الحياة. وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 أوضح دكتور عبدالسميع أن الاتفاقية تهدف لتحويل الفن الكامن بدواخل ذوي الاعاقة لسلعة مادية يستفاد منها وتشمل الحاضنة مجالات الخزف والنحت والمشغولات الخشبية والجلدية بالاضافة للتصميم الصناعي وتتكون من (20- 30) شخص وتكون البداية الفعليةلاعمال الحاضنة10/15 الحالي ويتخللها معرض للمنتوجات يوم ثلاثةديسمبر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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