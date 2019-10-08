تجار سوق أم درمان يهددون الدخول في إضراب عام

التاريخ: 08-أكتوبر-2019
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كشفت مصادر عن ارتفاع أسعار إيجارات المحلات التجارية بسوق أم درمان بنسبة 300%، وزيادة ضريبة الدخل الشهري لأكثر من 260%، في وقت هدد فيه التجار بالدخول في اضراب شامل عن العمل، وشددوا على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لارتفاع الضرائب وإيجارات المحلات وطالبوا بمراجعة قانون الإيجارات.
وقالوا إن ارتفاع الإيجارات تسبب لهم في خسائر فادحة. وشكت مجموعة من تجار سوق أم درمان بحسب صحيفة الجريدة، من ارتفاع أسعار ايجارات المحلات التجارية من (6) ألف جنيه إلى (25) ألف جنيه.
بالإضافة إلى ارتفاع ضريبة الدخل الشهري من (6) ألف جنيه إلى (22) ألف جنيه والرخصة من ألف جنيه إلى (2) ألف جنيه. وانتقد التجار عدم التزام ملاك المحلات بقانون الإيجار الذي لا تتجاوز فيه نسبة الـ10% سنوياً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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