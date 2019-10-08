التربية تفرغ من إعداد استراتيجية خمسية لتحقيق تعليم شامل وجيد

فرغت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع شراكات التعليم من اعداد استراتيجية لمدة خمس سنوات، واكدت أن الاستراتيجية غطت معظم الجوانب لتحقيق الهدف الرابع تعليم شامل وجيد ومنصف، وحددت الفجوة في التعليم، لافتة الى سعي الوزارة لسد الفجوة بالتعاون مع شركاء التعليم.

وشدد وكيل وزارة التربية د. الطاهر على ضرورة وضع مؤشرات واضحة لكل مكونات العملية التعليمية، من مناهج وبيئة ومعلم لقياس مدى تحقيقها للهدف الرابع. مشيرا الى ان مسألة الانصاف في التعليم تتطلب وضع عدة مؤشرات في الاعتبار منها التفاوت بين الولايات في التعليم والمساواة بين البنين والبنات ومعرفة المعايير اللازمة لتحقيق مجانية التعليم.

Advertisements

وطالب الطاهر خلال مخاطبته الدورة التدريبية مدربين لمعلمي المدارس المنتسبة لليونسكو حول اهداف التنمية المستدامة والممارسات الجيدة التي ينظمها المركز القومي لتدريب المعلمين بشراكة مع اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة.

وطالب بزيادة الاستيعاب وتحسين الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة، كما نادى بربط التعليم الثانوي والفني بمهارات الحياة وسوق العمل.

وأضاف د. الطاهر بحسب المجهر: ان الورشة تضع نموذجاً يحتذى به معرباً عن امله في ان تخرج بنتائج تسهم في توطين الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)