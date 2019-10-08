منزل قيادي بالوطني يسقط على أسرة ويصيب (6) بينهم أطفال

أصيب ستة أشخاص من أسرة المواطن موسى أنور بسوبا المحطة جنوب الخرطوم إثر سقوط جزئي لعمارة جارهم على منزلهم وانهياره بالكامل على الأسرة الساعة الثانية صباحاً. وقال المحامي محي الدين محمد آدم لمصادر أن الأسرة بكاملها نجت من الموت بأعجوبة، ونجم عن الحادث إصابة الأم وبناتها الخمس، حيث أصيبت البنت الكبرى بكسور مركبة في الفخذين وإصابة في الرأس والصدر بينما أصيبت الوالدة بإصابات كبيرة على الظهر وأصيبت بناتها الأربع الأخريات بإصابات متفاوتة.

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وكشف محي الدين عن مخالفة المبنى الذي يتبع للدكتور علي الشايب أبو دقن القيادي بالمؤتمر الوطني وأمين الدور والمناشط بنقابة المحاميين حالياً، كشف عن مخالفة المبنى للمعايير الهندسية للبناء، حيث قام علي الشايب بتشييد العمارة على الحائط المشترك بينه وجيرانه، الأمر الذي يخالف إجراءات السلامة وعرض حياة جيرانه للخطر والموت.

ووفقاً لمحامي الأسرة محي الدين محمد آدم وبحسب صحيفة الجريدة، فإن المصابين تم إسعافهم إلى مستشفى بشائر ومن ثم تم تحويلهم إلى قسم العظام بمستشفى إبراهيم مالك، وتم فتح بلاغ ضد صاحب العمارة تحت المادة (74) من القانون الجنائي لعام 1991.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)