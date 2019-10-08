إضراب سائقي الحافلات بموقف شمبات جنوب وشمال

التاريخ: 08-أكتوبر-2019
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دخل سائقو الحافلات والهايس بموقف شمبات جنوب وشمال، في اضراب كامل امس بسبب احتلال الفريشة والباعة الجائلين لمساحات الموقف، بالاضافة الى انتشار الحفر ومياه الصرف الصحي التي غمرت المداخل، واكد رئيس الوحدة النقابية بالمحلية حسين عمر حسين على رفض اصحاب المركبات العامة العمل في ظل الاوضاع البيئية السيئة بالموقف خاصة المدخل الرئيس الذي غطته مياه الصرف الصحي.
وقال ان تفشي ظاهرة الفريشة امر زاد عن حده وياتي في مقدمة اسباب الاضراب، واشار الى فشل القوات النظامية في محاربتهم واخلاء الموقف نظرا لان جميعهم مسلحون وعصي ويتصدونلاي محاولة لطردهم بالضرب الامر الذي تسبب في اصابات عدد من السائقين واحدهم تعرض للطعن قبل ايام جراء احتجاجه على تواجدهم بهذه الكثافة.
واكد حسين التزام النقابة بمعالجة الاوضاع قريباً، وبحسب المجهر السياسي نادى بضرورة ايجاد حلول جذرية للظاهرة على مستوى ولاية الخرطوم, من اجل انسياب حركة المرور داخل المواقف بشكل افضل، ووعدببذل الجهود لصيانة المسارين وردم الحفر خلال اليوم.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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