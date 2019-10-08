مدير الطب العدلي: تفاجأنا بدفن جثامين مجهولي فض الاعتصام

التاريخ: 08-أكتوبر-2019
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قال مدير هيئة الطب العدلي د. هشام زين العابدين، إن جهات لم يسمها تقف وراء دفن ثلاثة جثامين تعود لمجهولي مجزرة فض اعتصام القيادة العامة.
مشيراً إلى أنه طالب وكيل النيابة الذي شارك في الدفن بإحضار إذن من النائب العام حتى يعطيهم موافقته وهذا ما لم يحدث. قائلاً: تفاجأنا بالدفن ولم يكن لدي الهيئة أي علم به.
مضيفاً: أنه وجه مدير المشرحة بعدم الدفن بيد أنه خالف الأوامر، مشدداً على اتجاهه للقضاء في حال رفض مدير مشرحة بشائر تنفيذ قرار الإقالة الصادر بحقه، بحسب صحيفة الجريدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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