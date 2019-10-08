نذر “مواجهة” بين أئمة مساجد بالخرطوم و”قوى الحرية والتغيير”

لاحت في الأفق نذر مواجهة قادمة بين أئمة المساجد بولاية الخرطوم وحكومة “قوى الحرية والتغيير” على خلفية البلاغ الذي تقدمت به وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي ضد رئيس تيار نصرة الشريعة والقانون عبد الحي يوسف بسبب اتهامه لها بالردة ودعا تيار النصرة والشريعة الأئمة للتصدر لما وصفه بمخطط علمنة البلاد واتهم “قوى الحرية والتغيير” بالوقوف خلف ذلك.

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وهدد تيار نصرة الشريعة والقانون بحسب صحيفة الجريدة، بتصعيد حملاته على وزيرة الشباب والرياضة وطالب من أئمة المساجد توظيف منابرهم للدفاع عن ثوابت الشريعة وتعرية ما وصفه بمخططات العلمنة التي اتهم بها “قوى الحرية والتغيير”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)