جمعية رعاية الصم: لا إحصائيات دقيقة للصم بالبلاد

كشفت المدير التنفيذي ومدير البرامج في الجمعية العمومية لرعاية الصم، سكينة محمد مبروك، عن عدم وجود إحصائيات دقيقة لأعداد الصم بالبلاد، وعزت الأمر لعدم وجود فحص الأجنة أثناء فترة الحمل خاصة وأن جميع دول العالم تقوم بذلك الفحص للتقليل من عدد الإصابات.

وأكدت سكينة بحسب صحيفة السوداني، أن الجمعية تقوم بتفعيل الكشف المبكر للسمع ودمجه ضمن تشريع كرت التطعيم وذلك لحصر عدد الصم.

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واختتمت الجمعية القومية السودانية لرعاية الصم الدورة التدريبية لأطفال الصم وتوعيتهم بحقوقهم في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)