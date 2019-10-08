كنداكة سودانية 24: الاعلام السوداني يحتاج الكثير

قالت مذيعة قناة سودانية 24 داليا عطا الله ان الفضائيات بعد الثورة بدأت تستعيد عافيتها بتقديم الحقائق ومناقشة الواقع السوداني بلا تخوف او تضليل، وهي ترى ان الاعلام السوداني ما يزال يحتاج الى الكثير حتى يكون فاعلاً في خدمة الناس وطرح قضاياهم في ظل حرية مسؤولة، كما يحتاج اعادة الثقة بينه والجمهور، الذي لم يجده ايام الثورة، واضافت داليا ان انتقالها لقناة سودانية24 تعتبره من اهم المحطات في حياتها لانها مؤسسة اعلامية محترمة من حيث الامكانيات الفنية والخارطة البرامجية المتميزة التي ترتكز على الاقتصاد وهموم المواطن وافراد مساحة للثقافة والفنون والرياضة.
وقالت آخر لحظة ان القناة قد قدمتها بطريقة مختلفة شكلاً ومضموناً بعد استفادتها التنوع والخبرات التي اكتسبتهامن النقل بين عدة فضائيات بداتها من تلفزيون عاصمة الصدود والنضال عطبرة عبر برنامج الاطفال.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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