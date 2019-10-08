“الشيوعي”: ما حدث من تعديل للوثيقة الدستورية “خيانة”

التاريخ: 08-أكتوبر-2019
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وصف الحزب الشيوعي ما حدث من تعديل للوثيقة الدستورية يعد عدم شفافية مع الجماهير وخداع يرقى إلى مستوى الخيانة.
واعتبر الشيوعي في بيان لمكتبه السياسي، أن ما تم مواصلة للتنازلات عن أهداف الثورة التي تقدم للمكون العسكري بعدما أصبحت له الكلمة العليا في تعيين رئيس القضاء والنائب العام، وفي كثير من القضايا المهمة وأصبح له سلطات تنفيذية خلاف التي حددتها مادة طبيعة الدولة في الوثيقة.
ودعا الشيوعي بحسب صحيفة السوداني، لمواصلة النشاط الجماهيري من أجل استكمال مهام الثورة، وتعيين مرشحيها لرئاسة القضاء والنائب العام، وتفكيك التمكين من جهازي القضاء والعدل وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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