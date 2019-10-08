مذكرة لـ”السيادي” لمعالجة مشكلات “جنوب كردفان”

التاريخ: 08-أكتوبر-2019
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دفع عدد من أعيان وأبناء ولاية جنوب كردفان بمذكرة للمجلس السيادي، لمعالجة قضايا المنطقة والمشكلات التي تعاني منها.
والتقى عضو المجلس السيادي، صديق تاور، بوفد لجنة أبناء تلودي بولاية الخرطوم، برئاسة داؤود عمر هارون.
وتسلم عضو مجلس السيادة خلال اللقاء، مذكرة تضمنت المشكلات والقضايا التي تعاني منها ولاية جنوب كردفان، ووعد بمعالجتها مع المجلس والجهات ذات الاختصاص.
وأكد رئيس اللجنة بحسب صحيفة السوداني، أهمية تعزيز مسيرة السلام والاستقرار بالولاية، وأشار إلى أن اللقاء تطرق للأحداث التي شهدتها الولاية مؤخراً، والمتصلة بعمل شركات التعدين بجنوب كردفان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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