الإضراب يشل مدارس جنوبي الخرطوم

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الخرطوم: باج نيوز

تواصلت حالة الإضراب عن الدراسة في “22” مدرسة جنوبيّ العاصمة السودانية الخرطوم، لليوم الثالث توالياً، وذلك احتجاجاً على هجمات متفلتين استهدفت الاساتذة والطلاب.

وشملت عمليات التوقف جميع مدارس أحياء “الأزهري، السلمة، مايو” وكل مناطق جنوب الحزام، احتجاجا على اعتداءات من متفلتين على بعض من مدارس مايو الاسبوع الماضي.

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وكان معلمو المدراس المتوقفة عن العمل، نظموا موكباً احتجاجياً، وسلّموا مذكرة احتجاجية لمعتمد جبل أولياء واإدارة التعليم بالمحلية، مطالبين بحسم الفوضى وحفظ الامن.

وقال المعلم الطيب الحليو لـ ” باج نيوز” إنه لن يتم رفع الاضراب إلابتحقيق الأمن في بمناطق جنوب الحزام وخصوصاً المدارس، لحفظ ارواح المعلمين والتلاميذ، في وقت اكد الحليو على ان المدارس التي توقفت عن العمل بلغت ( 22) مدرسة متضامنة مع زملائهم بمدارس النصر الثانوية بنين ،وسيف الغرير الثانوية بنات، ومدرسة اسامة بن زيد بنين والعبيدان بنات، لافتاً إلى أن إدارة المحلية لم ترد على مذكرتهم بعد.

وحثَّ وزارة التربية والتعليم للتدخل العاجل وحسم القضية، مؤكداً أن استمرار تعليق الدراسة ليس من مصلحة التلاميذ.