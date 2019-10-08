السعودية: السودان من الدول المستهدفة لتعزيز التعاون ضمن رؤية 2030

شهد مجلس الغرف السعودية، الاثنين، انطلاق لقاء المشترك الذي جمع رئيس وزراء جمهورية السودان عبدالله حمدوك، مع أصحاب الأعمال السعوديين بحضور رئيس المجلس سامي العبيدي.

وحضر اللقاء، وفقا لمجلس الغرف السعودية، وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد القطان، ووزيري المالية والتجارة السودانيين.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية، إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والسودان شهدت تطورا كبيرا، ويجب العمل على زيادة التعاون والخروج بخارطة طريق واضحة لتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري.

وأضاف سامي العبيدي، إن السودان أصبح الشريك التجاري السابع للمملكة بين الدول العربية، مبينا أن القطاع الخدمي يستحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات المشتركة؛ بما يمثل 49.5 بالمائة، يليه القطاع الزراعي بنحو 32.5 بالمائة، ثم الاستثمارات بالقطاع الصناعي بنسبة 28 بالمائة.

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ولفت العبيدي، إلى أن السودان يعتبر من بين الدول المستهدفة لتعزيز التعاون في ظل رؤية 2030، وتوجهاتها للانفتاح على الأسواق العالمية وخلق الشراكات التجارية مع الدول الشقيقة.

وتابع: نتطلع إلى رسم خارطة طريق لتعزيز وتقوية العلاقات الاقتصادية، وبناء شراكة تساهم في خلق قيمة مضافة لاقتصاد البلدين.

ومن جانبه، قال وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما بنسبة 4 بالمائة ؜ليصل إلى 4.6 مليار ريال خلال عام 2018.

وأضاف الوزير عبدالرحمن الفضلي، أنه لا تزال هناك فرص واعدة للاستثمارات الناجحة خاصة في المجال الزراعي. (مباشر)

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