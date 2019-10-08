المتهمون في مقتل أحمد الخير ينكرون تعذيبهم وضربهم للشهيد

المتهمون في مقتل أحمد الخير ينكرون أقوالهم أمام المحكمة

المحكمة تستجوب المتهمين بمقتل المعلم أحمد الخير

إنكار للمتهمين بالمحكمة في قضية مقتل المعلم

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أم درمان: هندية الباقر

أنكر المتهمين في قضية قتل معلم خشم القربة بمحكمة جنايات الأوسط بأم درمان التي يترأسها قاضي الاستئناف د.الصادق عبد الرحمن الفكي أمس، الاثنين أقوالهم أمام المحكمة، بضربهم وتعذيبهم المجني عليه أحمد الخير، وآخرين داخل حراسات جهاز الأمن بخشم القربة، واستجوبت المحكمة أمس 10 متهمين، وعند استجواب المتهم الأول أوضح أنه جاء إلى مكتب خشم القربة منذ شهرين، وعند اندلاع مظاهرات بالمنطقة قام بالاتصال بمدير الشرطة وأخطره بما يحدث وقال المتهم أن مدير شرطة الولاية سلمه كشفا بأسماء السياسيين بمنطقة خشم القربة، وأشار المتهم إلى أن المعلم احمد الخير، ورد اسمه من بينهم، كما أنكر المتهم معرفته بالمجني عليه، ونفى أن يكون قد قام بضربه، أو قام بتحريض أحد المتهمين لضربه، وعندما سأله القاضي عن أنه أمر بفتح باب الحراسة، ووجه المتهمين بقوله (سخنوا الناس ديل)، أنكر المتهم ذلك، وأضاف، أنه كان يقوم بالتحري مع بعض “المعتقلات” داخل المكتب،

كما استجوبت المحكمة المتهم الثاني والثالث، الذين أنكروا معرفتهم بالمجني عليه، واعتقاله، وكذلك المتهم الرابع الذي أنكر، عندما توجه له القاضي بسؤال، أنه قال لأحد المعتقلين أنه، “متخصص اغتصاب”، ونفى أن يكونوا قد قاموا بتعذيب المعتقلين خلف المكاتب، وذهب بقية المتهمين من “الخامس” إلى “العاشر”، في ذات الاتجاه بنفيهم للتهم الموجهة إليهم، وأنكروا تعذيبهم وضربهم للمعتقلين، وقالوا أن حضورهم من كسلا إلى منطقة “خشم القربة” كان بتعليمات لاحتواء وفض التظاهرات بخشم القربة، وذكروا للقاضي أنهم علموا بوفاة أحمد الخير، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وكانت هيئة الاتهام قد قالت، أنها بذلت جهدا كبيرا لإحضار الطبيب الشرعي بمستشفى القضارف الشاهد الثاني، وحرص على الحضور، إلا أن ظروفه الخاصة والعملية لم تسمح له بالحضور، وأشارت إلى الاكتفاء بتقريره الواضح، والتمس من المحكمة قفل قضية الاتهام، وبذلك حددت المحكمة جلسة اليوم الثلاثاء لاستجواب بقية أقوال المتهمين.

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