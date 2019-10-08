حمدوك: لم أتسلم حتى الآن البرنامج الإسعافي من قوى الحرية والتغيير

الخرطوم: التيارنت

قال رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، أنه لم يتسلم أيَّ خطة عن الفترة الانتقالية، حتى الآن قوى الحرية والتغيير، وانتقد حمدوك ما اعتبره بطؤا من قوى الحرية في تقديم برنامج إسعافي وطويل المدى للفترة الانتقالية.

وقال حمدوك في لقاء مع بعض أبناء الجالية السودانية بالرياض مساء الأحد، اطلعت على البرنامج الاقتصادي من الإعلان الدستوري وإعلان الحرية والتغيير وأنا أعرف أن الحرية والتغيير لديها برنامج السياسات وطالبتهم بالبرنامج لكنهم لم يردوا حتى الآن، وأضاف: “قلت ليهم في اجتماع يوم السبت مع المجلس المركزي لقوى التغيير أدونا برنامجكم للخطة الإسعافية والفترة الانتقالية، ولكن حتى الآن لم أتسلم البرامج، وأنا لدي معلومات أنهم عكفوا على صياغتها وتأسيسها”، وأوضح أنه لجأ إلى إنشاء قطاعات للإدارة والخدمات والاقتصاد لتدارك الأزمات وقضية الحرب وكشف حمدوك عن اجتماع مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء لإجازة هذه البرامج لأن المؤسستين تقومان مقام المجلس التشريعي إلى حين تشكيل البرلمان الانتقالي.

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