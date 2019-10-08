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إفتتاح برلمان ولاية نهر ياي بعد ثلاثة أشهر

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مصدر الخبر / راديو تمازج 0 تبليغ

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استأنف برلمان ولاية نهر ياي بجنوب السودان  ، أعماله يوم الأربعاء بعد قضاء عطلة تشريعية دامت ثلاثة أشهر.

و منذ توقيع اتفاق السلام المنشط في سبتمبر 2018 ، تشهد ولاية نهر ياي قتالًا مستمرًا بين الجماعات الرافضة لإتفاق السلام المنشط والحكومة.

وطالب رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان ، نويل معليش إسكوباس ، في تصريح لراديو تمازج يوم الخميس ، بإجراء حوار مع  المجموعات التي رفضت اتفاق السلام ليكونوا جزاْ من العملية السلمية في البلاد، موضحاً أن البرلمانيين سيركزون جهودهم علي الحوار المفتوح و السلام لاستعادة الاستقرار في الولاية.

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وأضاف إسكوباس “إفتتحنا البرلمان تحت شعار نحو تنفيذ كامل وشفاف لإتفاق السلام المنشط في جنوب السودان لتحقيق السلام الدائم والتنمية في الدولة” .

هذا وقال رئيس لجنة الإعلام في برلمان ولاية نهر ياي ، إنهم على إستعداد لتشكيل الحكومة الجديدة في 12 نوفمبر2019 ، حتي تشهد البلاد انتقالاً سلساً من الفترة ما قبل الانتقال

 

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