التيّار: ياسر العطا: اجتماع حاسم للسيادي

الخرطوم: باج نيوز

كشف عضو مجلس السيادة الفريق ركن ياسر العطا عن حسم أمر تعيين رئيس القضاء والنائب العام، في اجتماعٍ مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء خلال الأيام القادمة.

وقال العطا في تصريحاتٍ لصحيفة التيّار الصادرة اليوم”الثلاثاء” إنّ الأطراف ستتوافق على اسمين لشغل منصبي رئيس القضاء والنائب العام.

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وأضاف أنّ اجتماع الخميس القادم سيناقش هذه القضية.

وأردف” بل حسمها بشكلٍ نهائي”.

وعزا العطا تأخّر اجتماع السيادي وحسم الأمر، لسفر عدد من أعضائه في جولاتٍ مختلفة.

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