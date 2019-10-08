الفيضانات تدمر عدد من المنازل في ولاية توريت

قال مسؤول محلي إن الأمطار الغزيرة التي هطلت في المنطقة لمدة أسبوع دمرت عدد من المنازل وألحقت أضرارًا بممتلكات المواطنين في ولاية توريت .

واوضحت رئيسة مجلس سلاطين مورواري (ب) سوزان آدينق روبن ، في تصريح لراديو تمازج الجمعة ، أن (356) أسرة فقدوا منازلهم بسبب الأمطار ، مشيرة إلي ان عدم وجود المجاري إدى إلي تفاقم الأوضاع وهذه ليست المرة الأولي.

وتابعت “لم يتم فتح الطرق وهذا هو السبب في الفيضانات ، نحن نعيش بالقرب من نهر إيلانقي في منطقة مورواري و حتى لا يحدث هذا مجدداً يجب فتح الطرق”.

وطالبت آدينق، المنظمات الإغاثية والحكومة بتقديم الدعم الإنساني للأسر المتضررة.

من جانبه قال المواطن تيتو اوتومي اشامودانق ، أنه فقد كل ممتلكاته ويعيش الآن في العراء، مطالباً الحكومة بمساعدتهم.

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سوزان نايت، إحد سكان منطقة إيلانقي، أعربت عن إحباطها من الأمطار الغزيرة التي دمرت منزلها ،قائلة إنها لا تملك الموارد اللازمة لبناء منزل آخر.

وأكدت جوليانا موموي شوغو ، عمدة بلدية مدينة توريت ، وقوع خسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين لكنها تقول إنها لم تتلق معلومات رسمية من المجتمع بشأن الأضرار.

وبينت شوغو أنا ستعقد إجتماعاً مع مسؤولي مفوضية الإغاثة و إعادة التعمير لإيجاد حل للازمة .

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