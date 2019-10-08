استئناف الحركة التجارية بين كبويتا وندابال بعد أيام من التوقف

كشف وزير والإعلام في ولاية كبويتا بجنوب السودان ، سايمون كارلو ، عن إستئناف الحركة التجارية علي طول الطريق الرابط بين بين منطقتي كبويتا و ندابال ، بعد أن توقفت لأربعة أيام بسبب السيول والأمطار.

وقال كارلو في تصريح لراديو تمازج يوم الخميس ، بأن الولاية شهدت أمطار غزيرة الإسبوع الماضي أدت إلي قفل الطريق الرابط بين منطقتي ناباتو وندابال، الأمر الذي أدي إلي ارتفاع السلع الإستهلاكية وندرتها في أسواق كبويتا.

واكد الوزير، ان الحركة التجارية استؤنفت وبدأت الرحلات من كبويتا إلي ندابال ومن ندابال إلي كبويتا، وأضاف”نعاني من انعدام الوقود حتى الآن “.

من جانبه قال السيد لوبارينقا ايلوج ، عضو الغرفة التجارية في ولاية كبويتا ، إن التجار تأثروا بقفل الطريق وحتي الآن لم تتحرك الشاحنات الثقيلة إلا إذا توقفت الأمطار .

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واعرب ايلوج ، عن شعوره بالإحباط بسبب تدهور الطرق الرابطة بين جوبا وتوريت وكبويتا و ندابال ،مبيناً أنهم رفعوا شكوى عدة مرات لصيانة الطرق ولكن دون استجابة.

و في أوائل هذا العام ، وقعت حكومة جنوب السودان اتفاقًا مع الصين لإنشاء طريق سريع لربط البلاد بمنطقة شرق إفريقيا.

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