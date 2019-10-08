اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2019م هذا الصباح

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

الوطن:

“7” محامين يتولون قضية البوشي و “تيار الشريعة” يناصر “عبد الحي”

قيادات إسلامية تففجر المفاجآت وتتهم “الحركة” بافتعال الأزمات لوأد الثورة

المحكمة تلزم جامعة العلوم الطبية باعادة الامتحانات لطلاب

لجنة تحقيق في دفن جثامين لمفقودي فض الاعتصام

أخبار اليوم:

النائب العام يشكل لجنة للتحقيق والتحري في دفن جثث لمفقودي فض الاعتصام

هلع وذعر وتعليق الدراسة بثانويات مايو بسبب متفلتين

قيادي بقوى التغيير يدعو الحكومة لوضع يدها على أموال شركات التمكين

البرهان وحمدوك يبدآن زيارتهما الى الامارات

المتهمون بتعذيب وقتل الشهيد المعلم أحمد الخير ينكرون أقوالهم وقفل قضية الاتهام

الانتباهة

ترحيل”مصري” للتخابر مع أجهزة استخبارات أجنبية

نيكولا لـ”الانتباهة”: لم نتسلّم الترشيحات النهائية للقضاء والنائب العام

السفير البريطاني: ” لن نفرض شيئًا على الحكومة بشأن اليوناميد”

لجنة التحقيق في دفن”3″ جثامين لشهداء فضّ الاعتصام

الغرف الصناعية: تعطّل”25″ مصنعًا للأعلاف

إيقاف تصديقات الجامعات والكليات الجديدة

حمدوك” التغيير لم تسلّمني برنامج الفترة الانتقالية حتى الآن

الحكومة: هناك دولة موازية نعمل على القضاء عليها

الأخبار

حمدوك: واضعو الوثيقة الدستورية لم يفكرّوا أبعد من الخرطوم

السودان يستورد”دكوة” بملايين الدولارات سنويًا

الإطاحة بقيادات الوطني في الشركة السودانية للموارد المعدنية

وصول أكثر من”139″ ألف طن من المشتقات البترولية لميناء بورتسودان

الخرطوم تكشف ملابسات إبعاد وافد مصري من أراضيها

“7” محاميين للدفاع عن البوشي وخطيب الثورة يعلن مناصرته عبد الحي

التيّار

ياسر العطا لـ”التيار”: اجتماع حاسم للسيّادي الخميس

في قضية الشهيد أحمد الخير..المتّهمون ينكرون أقوالهم

التعرّف على جثمان شهيد جديد لفضّ الاعتصام

“التيّار” تكشف تفاصيل عن شاحنة الفول السوداني المحتجزة بإندونيسيا

حمدوك يتعهّد بخلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب

الغرفة الصناعة تكشف عن توقف”25″ مصنعًا للأعلاف

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الجريدة

مدير الطب العدلي لـ”الجريدة”: تفاجأنا بدفن جثامين مجهولي فضّ الاعتصام

البوشي تدوّن بلاغًا جنائيًا في مواجهة عبد الحي

تفاقم الأوضاع في تلودي بسبب السيانيد

إيقاف التصديقات الجديدة للجامعات والكليات الحكومية والخاصة

نذر مواجهة بين بعض أئمة مساجد بولاية الخرطوم وحكومة قوى الحرية والتغيير

الصيحة

“حمدوك”: “الحرية والتّغيير” لا تملك برنامجًا للفترة الانتقالية

النائب العام يشكّل لجنة للتحقيق في دفن جثث الشهداء”المفقودين”

مزارعون: جنوبيون تغوّلوا على”600″ ألف فدانن زراعي داخل السودان

آخر لحظة:

البوشي لـ(آخر لحظة): لن أتراجع عن مقاضاة عبد الحي يوسف

حمدوك يكشف عدم تسلمه برنامج الانتقالية من الحرية

رجل أعمال: سعر طن البامية يساوي (2) طن حديد

اختفاء ضبطية دقيق في الشمالية

موظف يقاضي وزيرة التعليم العالي

اليوم التالي:

لجنة تحقيق في واقعة دفن جثث الشهداء من مشرحة بشائر

ولاء البوشي تشرع في مقاضاة عبد الحي يوسف

“التعليم العالي” توقف تصديقات الجامعات و الكليات الجديدة

النيابة تمهل لجنة التحقيق في دفن جثث الشهداء “15” يوماً

“زيرو فساد” تلاحق محمد المأمون .

اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز