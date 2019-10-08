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زولو يعكف على تجربة عالمية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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زولو يعكف على تجربة عالمية

 

 

يعكف الفنان الشاب محمد الفاتح زولو، على تجربة غنائية جديدة، يهدف عبرها لنشر الموسيقى السودانية خارج الحدود.

 

وقال زولو ان على عاتقهم مسؤولية كبيرة في تقديم الفن السوداني عالمياً بعد ان ظل حبيساً للمحلية لفترات طويلة.

 

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وأضاف في منشور بصفحته على موقع فيسبوك: كما اوردت آخر لحظة: لن ندخر جهداً حتى يصل صوت السودان اقاضي الارض.

 

 

 

يذكر ان الباحث الامريكي في الشؤون الموسيقية كلايتوت عبر عن اعجابه بتجربة الفنان محمد الفاتح زولو، وقال انها تجربة تستحق الظهور عالمياً.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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