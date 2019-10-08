اتحاد الفنانين يتلقى العزاء في رحيل حنان ابراهيم

فتح اتحاد داره يوم امس لتلقي العزاء في فقيدة الفن السوداني الفنانة الراحلة حنان ابراهيم التي غيبها الموت يوم امس الاول بعد رحلة صراع مع المرض، وكانت الراحلة من اعضاء الاتحاد الفاعلينوقدمت للساحة الكثير من الاعمال الغنائية والوطنية. Advertisements وقال رئيس الاتحاد الفنان الدكتور عبد القادر سالم بحسب آخر لحظة ان الفنان حنان ابراهيم قدمت للساحة تجربة غنائية جادة ومتميزة، وعرف عنها حبها للفن والاخلاص له والتعامل معه كرسالة ، وانه بفقدها فقد الاتحاد احد اعضائه المشهود لهم بحب الفن والعطاء. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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