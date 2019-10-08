الغرف الصناعية: تعطل (25) مصنعاً للأعلاف

أعلن الأمين العام لاتّحاد الغُرف الصناعية د. الفاتح القرشي، عن وجود (25) مصنعاً للأعلاف متعطل، والتي تعمل منها بنسبة (10%) وقال: “الحبوب الزيتية حَدِّث ولا حَرج”.

واستهجن القرشي في تصريحٍ أمس، استيراد “الدكوة” من الهند وأمريكا، وقال إنّ الكيلو منها يُباع بـ(84) جنيهاً بالبلاد وأكثر جودة من المُستورد، وأضاف بأنّ الحكومة تُصدِّر المولاص بـ(31.00) ألف جنيه مِمّا يؤدي لتعطيل الأعلاف، وكشف أنّ النقص في السكر يصل لـ(500) ألف طن، منها (180) ألفاً تصنيع.

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ونوه القرشي بحسب صحيفة الصيحة، إلى إخفاقات كثيرة في سياسات الدولة، ودعا لإعادة توطين زراعة القمح، ووصف توقُّف زراعته بالنظرية الاقتصادية المُحبطة، وأوضح أنّ مُبادرة القطاع الخاص سَتسهم في تشغيل (9) ملايين من الشباب مما يسهم في زيادة الإنتاج بالمصانع والقطاع الزراعي.

وطَالَبَ بإعادة النظر في النظام التعليمي ليُواكب سوق العمل، واعتبر القرشي أنّ حل توافر الكهرباء باستبدالها بالطاقة الشمسية، ودعا لضرورة فصل القطاع الزراعي في مناطق غرب أم درمان عن الشبكة الكهربائية واستخدام الطاقة الشمسية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)