أصحاب العمل ينتقد انشغال الحكومة بالسياسة وإهمال الاقتصاد

انتقد نائب الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل، عباس على السيد، تأخير إعلان وزير الثروة الحيوانية وعدم تعيين وزير للاستثمار، وشدد على أن التأخير في بداية العمل سيعود سلباً على مجريات الاقتصاد القومي.

وكشف السيد في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس عن هجمة شرسة من الجبايات والرسوم المفروضة على القطاع الصناعي وأعتبر الأمر بأنه ممارسات باقية من العهد البائد.

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وانتقد تركيز الحكومة الانتقالية مع السياسة والسياسيين وإهمال الاقتصاد الذي يحتاج فيه المواطن للخروج من الأزمة الراهنة.

وأعلن عن تسليم مبادرة الاتحاد العام لأصحاب العمل لجميع التنفيذيين وبحسب آخر لحظة، قال إنهم ينتظرون تحديد موعد مع رئيس الوزراء لمناقشة المبادرة.

وأوضح أن المبادرة تقوم على الاعتماد على الذات دون التعويل على الدعم الخارجي باعتبار أن البلاد لديها قدرة الإنطلاق من مواردها الذاتية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)