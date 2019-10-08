“حميدتي” يبحث مع مبعوث الأمم المتحدة تحديات السلام بالسودان

الخرطوم: مريم أبشر

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بَحَثَ عضو المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” بالقصر الجمهوري أمس مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس هايسوم، التحديات التي تُواجه عملية السلام بالسودان.

وأوضح هايسوم في تصريحٍ صحفي بحسب صحيفة الصيحة، أنّ اللقاء تَطَرّقَ لدعم الأمم المتحدة لمفوضية السلام لإنجاح مهامها في ما يلي مُفاوضات السلام المُزمعة الأسبوع المُقبل في جوبا عاصمة جنوب السودان، وأعرب هايسوم عن شُكره وتَقديره لجُهُود الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)