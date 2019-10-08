اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اختفاء ضبطية دقيق في الشمالية

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 08-أكتوبر-2019

10 مشاهدة

اختفاء ضبطية دقيق في الشمالية

علمت مصادر عن اختفاء ضبطية دقيق في الشمالية، وكشف القيادي بالحرية والتغيير في محلية الدبة بالولاية الشمالية، موسى عطا المنان، عن ضبط الغرفة التجارية لـ”46″ جوال دقيق عند عامل مخبز بمنقطة التضامن.

Advertisements

 

وأشار إلى ان العامل أقر بالواقعة، وقال انه اشترى الجوال بـ “1600” جنيه، في حين ان سعره “600” جنيه في السوق.

وأشار موسى بحسب آخر لحظة، الى انهم سلموا المتورطين في تخزين الدقيق الى السلطات المخنصة لكنها اطلقت سراحهم، مؤكداً ان الحرية والتغيير عندما عادت الى المخزن لم تجد ضبطية الدقيق، مشيراً الى انهم لا يعلمون اين ذهبت.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اختفاء ضبطية دقيق في الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا