التاريخ: 08-أكتوبر-2019
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علمت مصادر عن اختفاء ضبطية دقيق في الشمالية، وكشف القيادي بالحرية والتغيير في محلية الدبة بالولاية الشمالية، موسى عطا المنان، عن ضبط الغرفة التجارية لـ”46″ جوال دقيق عند عامل مخبز بمنقطة التضامن.
وأشار إلى ان العامل أقر بالواقعة، وقال انه اشترى الجوال بـ “1600” جنيه، في حين ان سعره “600” جنيه في السوق.
وأشار موسى بحسب آخر لحظة، الى انهم سلموا المتورطين في تخزين الدقيق الى السلطات المخنصة لكنها اطلقت سراحهم، مؤكداً ان الحرية والتغيير عندما عادت الى المخزن لم تجد ضبطية الدقيق، مشيراً الى انهم لا يعلمون اين ذهبت.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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