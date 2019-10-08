هروب نزيلين من سجن ود مدني

كَشَفت مصادر موثوقة وذات صلة، عن هروب نزيلين من داخل سجن ود مدني بولاية الجزيرة، بعد منحهما أُذونات خُروج للزيارة من إدارة السجن.

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وأوضحت المصادر، أنّ الهاربين هُما نزيلان، أحدهما مَحكومٌ بالسجن عشرة أعوام في قضية مُخدّرات، والآخر بخمسة أعوام في قضية اغتصاب، وأكّدت أنّ النزيلين مُنحا أذونات خروج يوم السبت على أن يعودا للسجن صبيحة الأحد، لكنهما لم يأتيا وأغلقا هاتفيهما، وعندما شرعت إدارة السجن في البحث عنهما عبر عناوين مُدوّنة بدفاتر السجن لم يجدوهما، مِمّا قاد إدارة السجن للتبليغ عن هروبهما، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)