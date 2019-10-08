“أصحاب العمل” يتّهم شركات حكومية وشبه حكومية بالفساد

اتّهم الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل بالإنابة د. عباس علي السيد، شركات حكومية وشبه حكومية بالفساد، وأكّد ضرورة وضع مُعالجات مبدئية، وقال إنّ أيِّ تباطؤ في التنفيذ يخصم كثيراً من خُطة الحكومة الحالية، وأوضح أنّ إجراءات الاستيراد حالياً تتم عبر طُرقٍ غير رسمية.

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وأطلق الاتحاد في مؤتمر صحفي بمقره بحسب صحيفة الصيحة أمس، مُبادرة القطاع الخاص (نحو الإصلاح الاقتصادي للمرحلة الانتقالية)، وأكّد السيد، شمول المُبادرة للقطاعات الاقتصادية كَافّة بالبلاد، وشارك في إعدادها التّخصُّصات المُختلفة كَافّة، ونوّه السيد لوجود هجمة من الجبايات بطُرق غير قانونية وتَجاوُزات ومُمارسات من النظام البائد، ودعا لضرورة الاستعجال في حَلحلة الإشكَالات للخُرُوج من المأزق الاِقتصادي، وطَالَبَ بتعديل قانون الاستثمار الحالي، واعتبر أنّ عدم وُجُود وزارة للاستثمار والثروة الحيوانية يُشكِّل عائقاً للمُستثمرين.

من جانبه، انتقد نائب رئيس الغرفة القومية للمُستوردين د. حسب الرسول محمد، السِّياسات الداخلية، وقال إنّها هزمت القطاع الخاص, واشترط الاستيراد للضروريات، وأضاف: “نسعى لترشيد الاستيراد دُون منعه”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)