رجل أعمال: سعر طن البامية يساوي (2) طن حديد

التاريخ: 08-أكتوبر-2019
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شدّد أمين مال اتحاد أصحاب العمل، محمد عباس محمد أحمد، على أن هنالك خيبة أمل كبرى في القطاع الزراعي في السودان.
وقال في مؤتمر صحفي أمس (لايمكن أن يكون سعر طن البامية يساوي “2” طن حديد وطن الطماطم يصل إلى 3 طن حديد). وأشار عباس الى إنه رغم وجود الموارد الزراعية إلا أن هنالك خطأ ما في القطاع, وتساءل عن الخطأ هل في السياسات أو البحوث الزراعية.
وأكد محمد عباس، على مقدرة الدولة على تحقيق أرقام مميزة في القطاع الزراعي حال وجهت الجهود له، مؤكداً بحسب آخر لحظة، حرص القطاع الخاص على نجاح الفترة الانتقالية عبر تجنب عيوب الفترة الماضية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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