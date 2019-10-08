تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * “حمدوك”: “قوى الحرية” لم تسلمني سياسات الفترة الانتقالية * وزير التجارة يعلن الحرب على جشع التجار * الشيوعي: ما حدث من تعديل للوثيقة الدستورية “خيانة” * اعتراضات ونقاشات ساخنة تتسبب في فشل تكوين جمعية خيرية لوكلاء النيابة الصيحة: * “حمدوك”: “الحرية والتغيير” لا تملك برنامجاً للفترة الانتقالية * النائب العام يُشكل لجنة للتحقيق في دفن جثث الشهداء (المفقودين) * مزارعون: جنوبيون تغوَّلوا على (600) ألف فدان زراعي داخل السودان المجهر: * (274) محامياً يتطوعون للدفاع عن الشيخ عبد الحي في قضية “ولاء البوشي” * مدير أمن خشم القربة: لا أعرف من الذي اعتقل “أحمد الخير” * السلطات السودانية تكشف ملابسات إبعاد المصري “حسانين” من أراضيها * “صغيرون” توقف التصديقات الجديدة للجامعات والكليات الحكومية والخاصة آخر لحظة: Advertisements * البوشي لـ(آخر لحظة): لن أتراجع عن مقاضاة عبد الحي يوسف * “حمدوك” يكشف عدم تسلمه برنامج الانتقالية من “الحرية” * رجل أعمال: سعر طن البامية يساوي (2) طن حديد الجريدة: * مدير الطب العدلي لـ(الجريدة): تفاجأنا بدفن جثامين مجهولي “فض الاعتصام” * “البوشي” تدون بلاغاً جنائياً في مواجهة عبد الحي * إيقاف التصديقات الجديدة للجامعات والكليات الحكومية والخاصة * تفاقم الأوضاع في “تلودي” بسبب السيانيد * نذر مواجهة بين بعض أئمة مساجد بولاية الخرطوم وحكومة “قوى الحرية والتغيير” الدار: * منسوبو جهاز الأمن ينكرون تعذيبهم وقتلهم للمعلم أحمد الخير * المتهمون: لا نعرف المرحوم وشاهدنا صوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مقتله * بعد إقالته.. د. عقيل حسبي الله ونعم الوكيل * بالصورة والقلم.. أسرة الطفل القتيل أواب تخرج من صمتها وتروي الماساة * (7) محامين يتولون قضية البوشي ضد عبد الحي يوسف * أخطر تشكيل عصابي مسلح في قبضة شرطة شرق النيل الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.