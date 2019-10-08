الولايات المتحدة تخطط للخروج من معاهدة "السماء المفتوحة"

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إليوت إنجل، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من التقارير الواردة بأن بلاده تخطط للانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة.
وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أن واشنطن تخطط للانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة، مشيرا إلى أنه أرسل احتجاجا بهذا الصدد إلى البيت الأبيض.
وقال إنجل في رسالته إلى البيت الأبيض: "أشعر بالقلق الشديد بسبب التقارير التي تفيد بأن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب تفكر في الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة، وأحثكم بشدة على الامتناع عن هذا الإجراء المتهور".
والجدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها في عام 1992 في هلسنكي [فنلندا]، من قبل 27 دولة من الدول – الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون في أوربا.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أي دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول التي تثير قلقا، وتضم هذه الاتفاقية اليوم 34 دولة. وقامت روسيا بالتوقيع عليها يوم 26 مايو/أيار عام 2001.
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