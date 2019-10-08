إصابة 13 شخص في انفجار في جامعة غزني بأفغانستان

أعلنت السلطات المحلية في ولاية غزني، بأفغانستان، وقوع انفجار استهدف أحدى الجامعات.
أعلن مسؤول في مديرية الصحة بولاية غزني وسط أفغانستان، اليوم الثلاثاء، عن وقوع 13 مصابا بانفجار استهدف جامعة الولاية غزني.
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