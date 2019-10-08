غندور يكشف حقيقة مطالبته لعضوية المؤتمر الوطني للمُشاركة في تظاهرات 21 اكتوبر

ترددت الانباء في الايام القليلة الماضية عن دعوة رئيس المؤتمر الوطني المُكلف، بروفيسور إبراهيم غندور، لعضوية الوطني للمُشاركة في المليونية المُعلنة بتاريخ (21) المُقبل المحسوبة على التيارات الاسلامية .

وفي تسجيل صوتي على صفحته الرسمية بـ(فيسبوك)، نفى رئيس المؤتمر الوطني المُكلف، بروفيسور إبراهيم غندور، ما نسب إليه بمُطالبته عضوية الوطني المُشاركة في المليونية المُعلنة بتاريخ (21) المُقبل مشيرًا الى ان ما نشر باسمه في (تويتر) تزوير وكذب بواح.

وقال غندور: “أن هنالك محاولة لتشويه صورة الحزب وفبركة الأخبار عنه من خلال بعض الصفحات المزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه باسمه” مضيفًا الى أن أي رسالة موجهة من قيادة الحزب ومنه شخصياً لن تكون إلا مسجلة بصوته.

وأضاف رئيس المؤتمر الوطني المُكلف، إلى أن رسائل الناطق الرسمي للحزب ستكون صوتية أيضاً لتفويت الفرصة على من أسماهم بدعاة الفتنة واتهمهم بمحاولة تشويه صورته وصورة المؤتمر الوطني أمام الرأي العام والصيد في الماء العكر.

وأتهم غندور جهات ـــ لم يُسمها ــ قال إنها كونت غرفة خاصة لتشويه صورته شخصياً ولفبركة الشائعات وتزييف الحقائق، قائلًا :”أقول لهم أي محاولة لتزييف الحقائق أو الإساءة لي شخصياً لن تهز شعرة من رأسي، وسأمضي لما أنا فيه من أجل بناء هذا الوطن وخدمة شعبه وخلقنا الله لخدمة عباده)، وأكد أنه لن يلتفت إلى من يحاولون الإساءة إليه وتشويه صورته وحزبه”.