حزب المؤتمر الشعبي يكشف موقفه من دعوات التيارات الإسلامية للتظاهر يوم 21 اكتوبر

كشف حزب المؤتمر الشعبي، عن موقفه من دعوات التظاهر المحسوبة على التيارات الإسلامية، والتي يحشد لها للخروج يوم 21 اكتوبر أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم .

وقال الأمين العام للحزب بالإنابة بشير آدم رحمة، لــ(سودان تربيون) أمس إن حزبه لم يصدر أي بيان بشأن الخروج للتظاهر في 21 أكتوبر.

وفي ذات السياق، وصف القيادي بالمؤتمر الشعبي، كمال عمر عبد السلام، لصحيفة (الشرق الأوسط)، من يقفون وراء الدعوة للتظاهرات في الحادي والعشرين من الشهر الجاري بالساعين للتخريب وعودة نظام المؤتمر الوطني الذي تم اقتلاعه بثورة شعبية عارمة.

وأضاف كمال عمر إن حزبه لا علاقة له بالدعوة التي انطلقت من بعض المجموعات المحسوبة في الحركة الإسلامية للخروج في مسيرات وضعت لها جداول تنتهي في 21 أكتوبر الجاري،وأضاف، (نحن حريصون على استقرار الفترة الانتقالية ونرى أن حكومة عبد الله حمدوك تمثل تطلعات الشعب وثورته الظافرة ).