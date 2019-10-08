شاهد بالفيديو : قيادية اسلامية تفاجئ الجميع وتكشف عن مخطط خطير لـ(الكيزان) لإسقاط حكومة حمدوك

كشفت القيادية الاسلامية التاريخية اخلاص قرنق عن الاسلاميين عادوا لذات ممارساتهم ابان الديمقراطية الثالثة بالتخطيط لتجفيف السوق في محاولة لاحراج حكومة حمدوك واسقاطها، وقالت أنهم في السابق جمعوهم وحرضوهم، ودفعوا الأموال الطائلة لشراء الدقيق والسكر، وأضافت: أمرونا بدفن كل ذلك في باطن (الخلا)، لخلق أزمات، مؤكدة أنهم الان وضعوا خطة كاملة وبدؤوا تنفيذها بـ(تجفيف السوق) لوأد الثورة وإسقاط الحكومة، منوهة الى أنهم يعدون العدة لعمل شح في البنزين، قاطعة بأن أزمة المواصلات قبل أيام، كانت بفعلهم وإفتعالهم.

واوضحت قرنق أنها اقتنعت بأن الاسلاميين(ناس دنيا)، بعد أن سرقوا ثروات البلد وبنوا الأبراج.. كاشفة عن استغلالهم لمعاناة الاسر والفقر وقالت: (تعيين البنات) في عهدهم كان يتم بـ(تنازلات أخلاقية)، إستغلالا للفقر ومعاناة الأسر. واضافت: مجهولو الأبوين بـ(دار رعاية الأطفال) هم أبناء لـ(شخصيات) معروفة في (الإنقاذ)، مؤكدة أنها تملك ادلة دامغة! مشيرة إلى انها جاهزة لـ(إثبات) كل ما اوردته، عبر هذا الحوار (المصور). (تاسيتي نيوز)