تستضيف مصر، الثلاثاء، قمة ثلاثية بمشاركة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، لبحث أمن واستقرار ورفاهية دول منطقة البحر المتوسط، يوم غد الثلاثاء.
وأكدت سفيرة مصر في قبرص، مي خليل، في حوارها مع وكالة أنباء قبرص، أن التصعيدات التركية وأنشطتها قبالة المياه الإقليمية القبرصية ستكون من أبرز الموضوعات التي سيناقشها قادة مصر وقبرص واليونان في القمة الثلاثية.
وتابعت: "القاهرة لديها مخاوف من نية تركيا المعلنة بالحفر في المياه الإقليمية القبرصية وتحديدا الكتلة رقم 7 في المنطقة الاقتصادية الخالصة، فهذه الإجراءات الأحادية تزيد من التوتر".
وأضافت: "مصر بلد ينادي بضرورة الالتزام بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول على حدودها الراسخة والمعترف بها دوليا".
وأوضحت السفيرة المصرية، أنه لا يوجد أي مانع من انضمام دول أخرى لمنتدى شرق المتوسط، مشيرة إلى أن التعاون بين مصر وقبرص سيمتد لمجالات تغير المناخ في الفترة المقبلة.
وتعارض كل من قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أنشطة التنقيب التركية عن مصادر الطاقة شرقي المتوسط.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعقد قمة ثلاثية لبحث الخطوات التركية في شرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.