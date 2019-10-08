مسئول أمريكي: العملية التركية في سوريا لن تجعل المنطقة آمنة من تهديدات "داعش"

أكد مسئول رفيع المستوى، بوزارة الخارجية الأمريكية، أن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا لن تجعل المنطقة آمنة من تهديدات تنظيم الدولة الإسلامية، مشددا على أن بلاده لا تدعم هذه العملية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف في تصريحات للصحفيين ”أوضحنا (للأتراك) أننا لا نؤيد هذه العملية... نعتقد بأن هذه العملية فكرة سيئة للغاية“. وتابع أن عملية من هذا النوع لن تجعل المنطقة أكثر أمنا بعد اليوم.

وقال المسؤول الأمريكي إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سعى خلال اتصال هاتفي مع الرئيس دونالد ترامب في وقت متأخر من مساء الأحد للحصول على تأييد أمريكي للعملية التركية المزمعة. وأضاف المسؤول أن ترامب رفض ذلك.

وقال المسؤول ”ظن أردوغان طوال الوقت أن الرئيس (ترامب) سيقدم في النهاية نوعا ما من الدعم العسكري“.

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وأعلنت إدارة ترامب في وقت متأخر يوم الأحد سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا متذرعة بكلفة بقائهم هناك، لكنها فتحت الطريق أمام ضربة تركية للمقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن منذ وقت طويل.

وقالت الرئاسة التركية إن أردوغان عبر عن خيبة أمله خلال الاتصال مع ترامب إزاء فشل الجيش الأمريكي والمسؤولين الأمنيين الأمريكيين في تطبيق الاتفاق بين البلدين بشأن منطقة آمنة.

وكانت الدولتان العضوان في حلف شمال ألأطلسي اتفقتا في أغسطس آب على إقامة منطقة آمنة في شمال شرق سوريا بمحاذاة الحدود التركية. وتقول تركيا إن الولايات المتحدة تباطأت بشدة في إقامة المنطقة. كما حذرت مرارا من أنها ستبدأ عملية من جانبها في شمال شرق سوريا.

وقال المسؤول الأمريكي لدى سؤاله عن خطة تركية لإعادة توطين ملايين اللاجئين السوريين لديها في شمال شرق سوريا إن هذا ”أكثر شيء جنونا سمعت به على الأرجح“.