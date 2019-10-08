البرهان وحمدوك يصلان الإمارات في زيارة رسمية

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وبحث نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ سيف بن زايد مع البرهان وحمدوك عقب مراسم الاستقبال عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وكان قد عقد الوفد السوداني مباحثات في العاصمة السعودية الرياض مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز “العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات”.

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