"الحريري": الإعلام ينتظر مني الإعلام عن مبادرة لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات

أكد رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، أن أي مبادرة إماراتية تخص دعم بلاده، سوف تتولى إعلانها دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويترأس الحريري وفدا لبنانيا زائرا يسعى في أبوظبي للحصول على دعم للاقتصاد اللبناني المتداعي.
وقال رئيس وزراء لبنان على تويتر ”الإعلام اللبناني ينتظر مني أن أعلن عن مبادرة لكنني سأترك هذا الأمر لدولة الإمارات... رح تطلع إشاعات كتيرة بس الحمد الله الأجواء جيدة جدا“.
وقال الحريري إن زيارته للإمارات التي اجتمع خلالها مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جعلته ”متفائلاً جدا“.
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