مقتل 10 وإصابة 27 في تفجير انتحاري بأفغانستان

وقع الاثنين، تفجيرا انتحاريا في أفغانستان، أسفر عن مقتل 10 أشخاص، وإصابة 27، بعد أن استهدف حافلة مجندين تابعة لقوات الأمن.

وذكر عطاء الله خوجياني المتحدث باسم إقليم ننكرهار أن العبوة الناسفة انفجرت في عربة بعجلتين. وقالت مصادر محلية إن من بين الضحايا مجندين ومدنيين وطفلا.

وقال سُهراب قادري عضو مجلس إقليم ننكرهار إن بعض المصابين في حالة خطيرة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم الدولة الإسلامية نفذ سلسلة تفجيرات انتحارية وهجمات على مكاتب حكومية ومدارس وجماعات إغاثة في السنوات القليلة الماضية في جلال اباد المدينة الرئيسية في ننكرهار.