"السودان": منفتحون للتعاون مع الأشقاء العرب في مجال الإسكان

أكد مسئول سوداني رفيع المستوى، انفتاح بلاده للتعاون مع الأشقاء العرب في مجال الإسكان للاستثمار وتبادل الخبراتن لتوفير سكن للشرائح الاقتصادية المختلفة في بلاده.

و قال الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير، الدكتور عبد الرحمن ايوبيه أنهم مستعدون للتعاون مع الأشقاء العرب في مجال الإسكان للاستثمار وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة إقليميا وعالميا من أجل توفير السكن للشرائح المختلفة.

وذكر في اتصال هاتفي لـ(سونا) معه بدولة الإمارات العربية أن خطابه الذي قدمه في اجتماع وزراء الإسكان العرب استعرض فيه تجربة وجهود السودان لتوفير السكن والتنمية العمرانية والحضرية، مشيرا إلى التحولات السياسية التي حدثت في البلاد بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وأضاف أن السودان قد وضع خططا وبرامج طموحة للإسكان بمختلف أنماطه ويتوقع أن يشهد تعاونا مثمرا مع الجميع في ظل تبني الأمم المتحدة لأجندة التنمية المستدامة، منها الاإسكان.

وأضاف ايوبيه أن وفد السودان برئاسته وعضوية المهندس الخلوتي الشريف مدير صندوق الإسكان بولاية الخرطوم قد شارك في اجتماعات اللجنة الفنية التحضيرية لاجتماع وزراء الإسكان العرب. وقد حضر الاجتماعات كمال حسن علي، مساعد الأمين العام للجامعة العربية للقطاع الاقتصادي. وقد بدأت فعاليات المنتدى الحضري اليوم، كما افتتح معرض مصاحب عكس تجارب الدول العربية في مجال الإسكان.