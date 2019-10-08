مباحثات عسكرية - أمريكية رغم الخلافات

أجرى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، كما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.
وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أن الوزارة الروسية لم تكشف عن تفاصيل المحادثات.
وفي واشنطن، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الاتصال الهاتفي بين إسبر وشويجو لكنها رفضت الخوض في التفاصيل.
ولا يزال التوتر يخيم على العلاقات الأمريكية الروسية نتيجة خلافات بشأن قضايا عديدة منها سوريا وأوكرانيا ومزاعم تدخل روسيا في السياسة الداخلية الأمريكية، وهي مزاعم تنفيها موسكو.
ووضعت وزارة الدفاع الأمريكية مجابهة روسيا والصين في بؤرة استراتيجيتها الدفاعية بعد أكثر من 15 عاما من التركيز على قتال الإسلاميين المتشددين.
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