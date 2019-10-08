"الشيوخ" و"النواب" الأمريكيين يرفضان قرار ترامب بالانسحاب من شمال سوريا

أعرب زعيما مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين رفضهما واستنكارهما للقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من شمال سوريا.
هذا، ويخشى منتقدون أن يفتح الباب أمام ضربة تركية للمقاتلين الذين يقودهم الأكراد في المنطقة.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي ديمقراطية، في بيان ”هذا القرار يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ويبعث برسالة خطيرة لإيران وروسيا وكذلك لحلفائنا مفادها أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا مؤتمنا“.
ودعت ترامب في البيان إلى "العدول عن هذا القرار الخطير".
أما زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل فقال في بيان"الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية من سوريا لن يصب سوى في مصلحة روسيا وإيران ونظام الأسد وسيزيد من خطر نهوض الدولة الإسلامية وغيرها من الجماعات المتشددة مرة أخرى".
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