وزير الأوقاف: مشروع لرفع القدرات الدعوية

(سونا) – كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الأستاذ نصر الدين مفرح عزمه تنفيذ مشروع لتدريب وتأهيل شباب الكنائس وأئمة المساجد ورفع قدراتهم الدعوية.

وقال – لدى لقائه بمكتبه اليوم وفد مجلس الكنائس السوداني – إن الزيارة تأتي في إطار التعرف واستعراض برامج ومشاريع مجلس الكنائس في المرحلة المقبلة وأن الوزارة تمثل المسيحيين والمسلمين، وأنه سيعمل على مساعدة المسيحيين على ممارسة شعائرهم التعبدية بكل حرية وعدالة، مؤكدا دعمه لهم في رفع التظلمات التي مارسها عليهم العهد البائد باعتبارهم إحدى مشاعل الثورة السودانية المجيدة؛ لذلك لابد من إنصاف المسيحيين وإعطائهم حقوقهم كاملة حتى لايشعروا بالظلم، مؤكدا أنه سيقف على مسافة واحدة من كل الأديان بالسودان، مبينا أن المسيحيين مكون أساسي من مكونات المجتمع السوداني؛ وأن المواطنة هى أساس الحقوق والواجبات والتعايش الديني وتوفير حقوق السلام والعدالة والحرية في ظل الدولة المدنية من صميم عملهم في المرحلة الحالية، وأن المسيحيين رغم أقليتهم لكنهم مؤثرون؛ فلابد من القيام بمشاريع وبرامج مشتركة تربط المسلمين والمسيحيين وتوفر الثقة بين الجانبين من أجل احترام الآخر ومحاربة الغلو والتطرف ونبذ الكراهية والعيش في سلام وأمان وممارسة الأديان بكل حرية. ودعا إلى أهمية مد جسور التواصل وإدراة التنوع الدينى، مؤكدا الدعم والمساندة المادية والمعنوية للكنائس وتوفير كافة حقوقهم دون ظلم، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد العديد من البرامج والورش والملتقيات والبرامج المشتركة التي تصب في إحلال السلام وضبط الخطاب الديني وإبعاد الكراهية والتعايش الديني والحريات الدينية؛ الأمر الذي يسهم في رفع السودان من الدول الراعية للإرهاب.

من جانبه أوضح الأمين العام لمجلس الكنائس السوداني وليم دينق أن اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مجلس الكنائس ووزارة الشؤون الدينية، مؤكدا دعمهم لبرامج ومشاريع الوزارة في ما يخص التعايش الديني وتحقيق العدالة والحرية، مشيرا إلى أن هناك نشاطا مشتركا بين الجانبين يجب تفعيله لتحقيق الشراكة والتواصل، شاكرا وزير الشؤون الدينية جهوده في إنصاف المسيحيين وإحقاق حقوقهم ودعمهم ورعاية برامجهم.

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