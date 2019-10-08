بعثة منتخب الشباب تلبي دعوة السفير بيوغندا

(سونا)- لبت بعثة المنتخب الوطني للشباب السوداني لكرة القدم، برئاسة المهندس الفاتح أحمد باني نائب رئيس الاتحاد، دعوة بخاري غانم سفير السودان في يوغندا بمنزله في كمبالا، وذلك بحضور طاقم السفارة ..

وجاءت دعوة السفير لأفراد البعثة المتواجدة في يوغندا منذ السابع عشر من سبتمبر الماضي، وذلك للمشاركة في بطولة التحدي لدول شرق ووسط أفريقيا(سيكافا)، للشباب، والتي احتل فيها المركز الرابع من بين (١١) منتخب شاركوا في البطولة التي توج بها المنتخب التنزاني، وتبادل الجميع كلمات الترحاب، والشكر والتأكيد على الاستفادة من مثل هذه المشاركات الإقليمية..

يذكر أن بعثة المنتخب الشاب ستصل الخرطوم عند الساعة السادسة من مساء غد الثلاثاء 8 أكتوبر 2019م

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